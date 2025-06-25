Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии

«Президент будет принимать участие по ВКС (видеоконференцсвязи.— “Ъ”), но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел», — сказал Ушаков на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).
Саммит будет проходить в Рио-де-Жанейро
С марта 2023 года в странах—участницах Международного уголовного суда (в список которых входит и ЮАР, и Бразилия) действует ордер на арест президента в связи с «подозрениями в незаконном вывозе детей с Украины». При этом поездку в Монголию — еще одну участницу МУСа — Владимир Путин не отменял. Визит состоялся в сентябре прошлого года. Про решения Международного уголовного суда Путин говорил, что их можно «легко обойти», заключив межправсоглашение.