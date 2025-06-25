Il Fatto Quotidiano: Трамп спас Израиль от поражения в войне с Ираном

Каждая война, согласно статье, имеет свои особенности. Война между Ираном и Израилем — это война ракет против самолетов. В такой войне у Ирана есть большое преимущество перед Израилем: запасы израильских ракет Arrow 3 — единственных, способных перехватывать иранские баллистические ракеты, — подходили к концу. Нетаньяху начал экономить их для защиты атомной электростанции в Димоне и других приоритетных целей, оставляя Хайфу и Тель-Авив под угрозой.