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Il Fatto Quotidiano: Трамп спас Израиль от поражения в войне с Ираном

Всего через девять дней бомбардировок Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в тупике. Трамп поспешил ему на помощь, потому что Израиль шел к неумолимому поражению, пишет Алессандро Орсини в статье для Il Fatto Quotidiano.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Каждая война, согласно статье, имеет свои особенности. Война между Ираном и Израилем — это война ракет против самолетов. В такой войне у Ирана есть большое преимущество перед Израилем: запасы израильских ракет Arrow 3 — единственных, способных перехватывать иранские баллистические ракеты, — подходили к концу. Нетаньяху начал экономить их для защиты атомной электростанции в Димоне и других приоритетных целей, оставляя Хайфу и Тель-Авив под угрозой.

Трамп вмешался, чтобы спасти Израиль, который был обречен, утверждает Орсини.

На его взгляд, положение Израиля Трамп счел отчаянным, когда Пентагон обнаружил два факта. Во-первых, Иран для ударов по Израилю преимущественно использовал свои самые старые ракеты. Во-вторых, Иран бомбил Израиль «с включенным ручным тормозом», чтобы предотвратить американское вмешательство для защиты Нетаньяху.

Самые современные ракеты Тегерана поражают Израиль за 400 секунд и их невозможно перехватить, утверждает автор. Тогда как израильским самолетам необходимо гораздо больше времени, чтобы достичь Тегерана, а кроме того им нужны пилоты, танкеры для дозаправки в воздухе и авианосцы, которых у Израиля нет.

Расходы на войну для Израиля, по мнению Орсини, огромны, для Ирана — гораздо ниже. Ракета Arrow 3 стоит 4 млн долларов, и бомбардировки Ирана обходились Израилю примерно в 750 млн долларов в сутки.

Поэтому в схватке один на один Израиль никогда не смог бы выиграть обычную войну против Ирана, считает он.

Израиль самостоятельно не только не достиг своей цели по уничтожению ядерных объектов Ирана, но и военная стратегия Нетаньяху в целом оказалась проигрышной. Для Ирана ситуация кардинально изменилась после вмешательства Вашингтона: в войне ракет против самолетов США однозначно превосходят Иран, делает вывод Орсини.

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