Ильсур Метшин: Предстоящие выборы станут началом нового этапа развития республики

Об этом заявил на XL Конференции Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» мэр Казани Ильсур Метшин.
«Именно от этих выборов зависит, какую республику и ее столицу мы передадим нашим детям», — сказал секретарь Казанского местного отделения «Единой России».
Метшин напомнил, что на встрече с секретарями первичных парторганизаций для выдвижения на должность Раиса РТ от «Единой России» избран «опытный и авторитетный лидер» — Рустам Минниханов.
«Под его руководством Татарстан уверенно развивается, сохраняя стабильность, инвестиционную привлекательность и социальную защищенность населения», — подчеркнул глава города.
По его словам, политика действующего руководителя республики задает вектор развития всему Татарстану.
«Проект “Лето в Татарстане”, ставший частью его предвыборной программы, включает в себя сотни событий в благоустроенных дворах и общественных пространствах. Это яркий маркер изменений к лучшему, дошедших до каждого», — заключил Метшин.
В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.