Сандуца о некомпетентности депутатов из команды президента Молдовы: «Они как дети, которые сделали какашку, спрятали её, думая, что никто не знает и никто не видит»

Бывшая судья Виктория Сандуца:
"Я считаю, что депутаты из парламентского большинства ПАС — это самая некомпетентная власть, которая у нас была.
Они как дети, которые сделали какашку, спрятали её и выдают это, думая, что никто не знает и никто не видит.
Но мы все это чувствуем. Плохо, пахнет плохо. Очень плохо.
Пресса делает вид, что ничего не происходит. Это настолько очевидно, настолько плохо и настолько аморально. Эта откровенная манипуляция отвратительна, мерзка и очень заметна".
Источник: Канал5.