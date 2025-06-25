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Сандуца о некомпетентности депутатов из команды президента Молдовы: «Они как дети, которые сделали какашку, спрятали её, думая, что никто не знает и никто не видит»

«Депутаты из парламентского большинства ПАС — это самая некомпетентная власть, которая у нас была» [видео]

Источник: Комсомольская правда

Бывшая судья Виктория Сандуца:

"Я считаю, что депутаты из парламентского большинства ПАС — это самая некомпетентная власть, которая у нас была.

Они как дети, которые сделали какашку, спрятали её и выдают это, думая, что никто не знает и никто не видит.

Но мы все это чувствуем. Плохо, пахнет плохо. Очень плохо.

Пресса делает вид, что ничего не происходит. Это настолько очевидно, настолько плохо и настолько аморально. Эта откровенная манипуляция отвратительна, мерзка и очень заметна".

Источник: Канал5.