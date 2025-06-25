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В Молдавии больше нет независимой судебной системы, заявил адвокат Гуцул

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости об отсутствии независимой судебной системы в Молдавии и концентрации власти в одних руках.

Источник: © РИА Новости

«У нас больше нет прокуратуры, у нас больше нет судебной инстанции, у нас больше нет юстиции. У нас есть только политическая сила, которая диктует остальным, в том числе судьям, что они должны делать», — заявил Морару, комментируя решение судей апелляционной палаты Кишинева, отклонивших жалобу защиты Гуцул и оставивших в силе решение о ее домашнем аресте.

Адвокат подчеркнул, что судебные решения в Молдавии принимаются под внешним давлением.

«Кого нужно арестовать, кто должен вынести приговор, кого осудить, кого не осуждать. Все диктуется из одного места», — сказал Морару.

Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.