В Молдавии больше нет независимой судебной системы, заявил адвокат Гуцул

«У нас больше нет прокуратуры, у нас больше нет судебной инстанции, у нас больше нет юстиции. У нас есть только политическая сила, которая диктует остальным, в том числе судьям, что они должны делать», — заявил Морару, комментируя решение судей апелляционной палаты Кишинева, отклонивших жалобу защиты Гуцул и оставивших в силе решение о ее домашнем аресте.