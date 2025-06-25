Возглавлявший Пермский университет 38 лет Владимир Маланин ушёл в отставку

После окончания Кунгурского нефтяного техникума, Владимир Маланин в 1960 году поступил на механико-математический факультет в ПГНИУ. А в 1965 году он стал преподавателем кафедры механики;
В марте 1987 года Владимир Маланин был избран ректором Пермского университета, на этой должности он пробыл 23 года. В 2010 году он стал президентом ПГНИУ.
За свои заслуги Владимир Маланин был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалью «Ветеран труда», а также удостоен званий «Заслуженный деятель науки РФ» и «Почётный гражданин города Перми», и получил благодарности президента РФ и губернатора Пермского края.
25 июня 2025, спустя 65 лет работы в Пермском вузе, Владимир Маланин покинул свою должность.
«Университет — это общество талантливых людей. Задача следующего поколения — беречь и создавать условия. Не нужно поддаваться существующим тенденциям, нужно сохранять фундаментальное образование. Благодарю всех, с кем мы прошли этот путь длиной в 65 лет. Развития и процветания», — сказал он.
Напомним, ранее основатель кадетского училища Сергей Каменев был утверждён на пост главы ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).