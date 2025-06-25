Возглавлявший Пермский университет 38 лет Владимир Маланин ушёл в отставку

«Университет — это общество талантливых людей. Задача следующего поколения — беречь и создавать условия. Не нужно поддаваться существующим тенденциям, нужно сохранять фундаментальное образование. Благодарю всех, с кем мы прошли этот путь длиной в 65 лет. Развития и процветания», — сказал он.