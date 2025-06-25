Пресс-конференция Трампа после встречи с Зеленским в Гааге

17:26 Трамп заявил, что сейчас самое время закончить конфликт России и Украины, и он намерен говорить об этом с Путиным. Зеленский на встрече с ним «был очень любезен».
17:25 На следующей неделе США намерены провести с Ираном переговоры и подписать соглашение. — Трамп.
17:22 Трамп считает Путина «человеком, которого ввели в заблуждение». Вопрос был об окончании конфликта на Украине.
17:21 Трамп заявил, что Иран теперь может продавать нефть Китаю для инвестирования полученных средств в восстановление страны.
17:19 «С Ираном в значительной степени покончено, но я не думаю, что они вернутся в ядерный бизнес» — Трамп.
17:18 «И Иран, и Израиль очень измотаны и хотят выйти из игры», — Трамп.
17:16 «Мы одержали там великую победу, а потом приехали сюда», — Трамп.
17:14 Трамп вновь утверждает, что операция США по бомбардировке объектов в Иране была крайне успешной.
17:12 Трамп ругает американскую прессу, прежде всего CNN, за фейковые новости о действиях США в Иране.
17:09 Трамп охарактеризовал данный ему прием в Нидерландах как «королевский» и рассказал, что хочет увезти из красивой страны красивые деревья.
17:06 Трамп заявил, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена, и страны больше не будут возобновлять боевые действия.
17:03 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.
«Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей», — сказал Зеленский.
17:00 Здравствуйте, дорогие друзья. Пресс-конференция Трампа вскоре начнется.