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Пресс-конференция Трампа после встречи с Зеленским в Гааге

После саммита НАТО в Гааге, принятия итогового заявления альянса и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Источник: Газета.Ру

17:26 Трамп заявил, что сейчас самое время закончить конфликт России и Украины, и он намерен говорить об этом с Путиным. Зеленский на встрече с ним «был очень любезен».

17:25 На следующей неделе США намерены провести с Ираном переговоры и подписать соглашение. — Трамп.

17:22 Трамп считает Путина «человеком, которого ввели в заблуждение». Вопрос был об окончании конфликта на Украине.

17:21 Трамп заявил, что Иран теперь может продавать нефть Китаю для инвестирования полученных средств в восстановление страны.

17:19 «С Ираном в значительной степени покончено, но я не думаю, что они вернутся в ядерный бизнес» — Трамп.

17:18 «И Иран, и Израиль очень измотаны и хотят выйти из игры», — Трамп.

17:16 «Мы одержали там великую победу, а потом приехали сюда», — Трамп.

17:14 Трамп вновь утверждает, что операция США по бомбардировке объектов в Иране была крайне успешной.

17:12 Трамп ругает американскую прессу, прежде всего CNN, за фейковые новости о действиях США в Иране.

17:09 Трамп охарактеризовал данный ему прием в Нидерландах как «королевский» и рассказал, что хочет увезти из красивой страны красивые деревья.

17:06 Трамп заявил, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена, и страны больше не будут возобновлять боевые действия.

17:03 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.

«Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей», — сказал Зеленский.

17:00 Здравствуйте, дорогие друзья. Пресс-конференция Трампа вскоре начнется.

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