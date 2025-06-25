Указом Владимира Путина награждён главврач нижегородского НИИ

Под его руководством больница, основанная академиком Б. А. Королёвым в 1986 году, достигла значительных успехов: ежегодно здесь выполняется более 5000 операций, из них около 3500 высокотехнологичных. Впервые нижегородцы получили доступ к сложным антиаритмическим устройствам и современным методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая внутрисосудистое протезирование клапанов. В 2018 году в клинике была проведена первая операция по трансплантации сердца. Благодаря усилиям Антона Максимова, больница значительно переоснащена, в ней появилась единственная в регионе гибридная операционная. Сегодня учреждение входит в пятёрку лучших кардиохирургических клиник России по количеству и сложности вмешательств.