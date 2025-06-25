Указом Владимира Путина награждён главврач нижегородского НИИ

Указом президента Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждён Антон Максимов, главный врач нижегородского НИИ — специализированной кардиохирургической клинической больницы им. Б. А. Королёва, кандидат медицинских наук. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Прессека». Антон Леонидович, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, возглавляет клинику с апреля 2014 года, а также является главным внештатным специалистом по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Нижегородской области.
Под его руководством больница, основанная академиком Б. А. Королёвым в 1986 году, достигла значительных успехов: ежегодно здесь выполняется более 5000 операций, из них около 3500 высокотехнологичных. Впервые нижегородцы получили доступ к сложным антиаритмическим устройствам и современным методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая внутрисосудистое протезирование клапанов. В 2018 году в клинике была проведена первая операция по трансплантации сердца. Благодаря усилиям Антона Максимова, больница значительно переоснащена, в ней появилась единственная в регионе гибридная операционная. Сегодня учреждение входит в пятёрку лучших кардиохирургических клиник России по количеству и сложности вмешательств.