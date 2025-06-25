Александр Беглов и ЗакС определили будущее Петербурга на ближайший год

Многодетные семьи получат расширенные меры поддержки, в том числе помощь с ипотекой и льготы по налогу на транспорт и землю. Экономическим нововведением станет автоматизированная система налогообложения, которая снизит нагрузку на предприятия и упростит ведение учетов.