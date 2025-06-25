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Александр Беглов и ЗакС определили будущее Петербурга на ближайший год

Губернатор поблагодарил коллег и назвал их единой командой.

Источник: пресс-служба Смольного

В Ротонде Мариинского дворца подписали Совместный план законопроектной работы ЗакСа и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на 2025−2026 годы.

Среди целей сотрудничества назвали создание проектов в сфере госуправления и социальной поддержки, жилищной и молодежной политики, науки и образования.

Губернатор также подчеркнул, что сейчас идет работа по поддержке промышленности. Особенно тех предприятий и компаний, которые решают задачу, поставленную президентом России для обеспечения технологического лидерства страны.

Для ветеранов хотят повысить денежные выплаты, а в юбилейные годы пособия станут двухкратными. Студенткам, вставшим на учет по беременности, также полагается финансовая поддержка в виде 100 тысяч рублей.

Многодетные семьи получат расширенные меры поддержки, в том числе помощь с ипотекой и льготы по налогу на транспорт и землю. Экономическим нововведением станет автоматизированная система налогообложения, которая снизит нагрузку на предприятия и упростит ведение учетов.

Для системы профобразования Петербурга добавили новый праздник — День среднего профессионального образования 2 октября. Таким образом, администрация подчеркивает ценность рабочих профессий.

Александр Беглов поблагодарил депутатов за плодотворное сотрудничество, отметив, что каждый новый закон — это общий вклад Правительства и Законодательного Собрания в преображение Петербурга. «Мы с вами — единая команда, которая работает на благо города», — подытожил губернатор.

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