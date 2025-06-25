Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока 13 августа. Период предвыборной агитации начинается с 29 августа, с этого дня разрешены плакаты, митинги, посты в соцсетях, реклама по радио и на телевидении. Кампания продолжается до 26 сентября включительно.
«Мы видим, что в нарушение закона ПДС уже начала свою предвыборную кампанию. И это не секрет для всей страны, потому что уже давно стоят их агитационные палатки, они давно используют и, самое главное, незаконно используют админресурс, хотя прикрываются тем, что якобы это просто информирование населения», — сказал Фотеску.
Он отметил, что ЦИК Молдавии оправдывает действие правящей партии. «И Павел Постикэ, который является замруководителя Центральной избирательной комиссии, все это оправдывает, причем оправдывает на телевидении, говорит, что он не видит никаких нарушений, что за деньги граждан Молдовы ПДС уже давно ведет электоральную кампанию. Это видно и по визитам глав иностранных государств, представителей Евросоюза, которые зачастили сейчас перед выборами в Республику Молдова для того, чтобы убедить народ республики, что они поддерживают европейский курс страны. Хотя многие из них признают, что мы идем вместе с Украиной в связке, и если одну страну не примут, то не примут, естественно, и другую страну», — пояснил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.