В Молдавии правящую партию обвинили в нарушении закона

Он отметил, что ЦИК Молдавии оправдывает действие правящей партии. «И Павел Постикэ, который является замруководителя Центральной избирательной комиссии, все это оправдывает, причем оправдывает на телевидении, говорит, что он не видит никаких нарушений, что за деньги граждан Молдовы ПДС уже давно ведет электоральную кампанию. Это видно и по визитам глав иностранных государств, представителей Евросоюза, которые зачастили сейчас перед выборами в Республику Молдова для того, чтобы убедить народ республики, что они поддерживают европейский курс страны. Хотя многие из них признают, что мы идем вместе с Украиной в связке, и если одну страну не примут, то не примут, естественно, и другую страну», — пояснил он.