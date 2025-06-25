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Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным

ГААГА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы.

Источник: AP 2024

«Я буду говорить с Путиным», — сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге.

При этом он не уточнил, когда именно может состояться разговор.

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