В МИД Ирана сообщили о серьезных повреждениях ядерных объектов

В предварительном отчете американской разведки, о котором накануне написали несколько американских СМИ, в том числе CNN и The New York Times, утверждается, что удары могли отбросить ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев назад. При этом Израиль, как и США, пока не представил окончательную оценку того, как далеко совместная кампания двух стран отбросила ядерную программу Ирана, уточнили трое чиновников. Один из них подчеркнул, что профессиональная оценка ущерба от боевых действий требует времени.