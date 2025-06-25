Депутата Госдумы Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

«Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», — сказал Слуцкий (цитата по «РИА Новости»).