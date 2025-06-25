Депутата Госдумы Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

Леонид Слуцкий сказал, что в его адрес поступили обращения от депутатов, членов партии и региональных отделений с предложением исключить Ярослава Нилова.
«Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», — сказал Слуцкий (цитата по «РИА Новости»).
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