France 24: социалисты в парламенте Франции выдвинут вотум недоверия правительству

Согласно статье, многомесячные переговоры между французскими профсоюзами и работодателями по поводу реформы пенсионной системы завершились поздно вечером в понедельник. Сторонам так и не удалось договориться о минимальном возрасте выхода на пенсию: правительство настаивает на его повышении к 2030 году с 62 до 64 лет, тогда как профсоюзы ратуют за его снижение.