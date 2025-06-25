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France 24: социалисты в парламенте Франции выдвинут вотум недоверия правительству

Премьер-министру Франции Франсуа Байру грозит очередной вотум недоверия из-за провала переговоров по пенсионной реформе. Этот шаг ослабит не только и без того уязвимое правительство президента Эммануэля Макрона, но и его надежды на принятие амбициозного законопроекта о бюджете на 2026 год, сообщает France 24.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, многомесячные переговоры между французскими профсоюзами и работодателями по поводу реформы пенсионной системы завершились поздно вечером в понедельник. Сторонам так и не удалось договориться о минимальном возрасте выхода на пенсию: правительство настаивает на его повышении к 2030 году с 62 до 64 лет, тогда как профсоюзы ратуют за его снижение.

После этого Борис Валло, лидер фракции социалистов, выступая в Национальном собрании Франции, заявил, что его фракция будет вынуждена выдвинуть вотум недоверия правительству.

Свой шаг он объяснил тем, что Байру нарушил обещание дать парламенту возможность решить судьбу пенсионной реформы, которая вступила в силу 1 сентября 2023 года.

Провал этих переговоров делает Байру уязвимым: его центристское правительство, объединяющее альянс президента Эммануэля Макрона и консервативных республиканцев, может рухнуть в любой момент, если левые и крайне правые партии объединятся, чтобы поддержать вотум недоверия, отмечает издание.

Это также плохое предзнаменование для переговоров по законопроекту о бюджете на 2026 год. Теперь, как предполагает France 24, они будут еще более жесткими, поскольку правительство стремится добиться сокращения расходов на 40 млрд евро.

Тем не менее Байру во вторник заявил, что по-прежнему убежден в том, что «есть путь, хотя и очень трудный, который может вывести нас из этого тупика».