France 24: социалисты в парламенте Франции выдвинут вотум недоверия правительству

Согласно статье, многомесячные переговоры между французскими профсоюзами и работодателями по поводу реформы пенсионной системы завершились поздно вечером в понедельник. Сторонам так и не удалось договориться о минимальном возрасте выхода на пенсию: правительство настаивает на его повышении к 2030 году с 62 до 64 лет, тогда как профсоюзы ратуют за его снижение.
После этого Борис Валло, лидер фракции социалистов, выступая в Национальном собрании Франции, заявил, что его фракция будет вынуждена выдвинуть вотум недоверия правительству.
Провал этих переговоров делает Байру уязвимым: его центристское правительство, объединяющее альянс президента Эммануэля Макрона и консервативных республиканцев, может рухнуть в любой момент, если левые и крайне правые партии объединятся, чтобы поддержать вотум недоверия, отмечает издание.
Это также плохое предзнаменование для переговоров по законопроекту о бюджете на 2026 год. Теперь, как предполагает France 24, они будут еще более жесткими, поскольку правительство стремится добиться сокращения расходов на 40 млрд евро.
Тем не менее Байру во вторник заявил, что по-прежнему убежден в том, что «есть путь, хотя и очень трудный, который может вывести нас из этого тупика».