МИД Белоруссии: попытки создать формулу безопасности в Европе провалились

«Попытки найти формулу безопасности для всех в Европе провалились. Архитектура безопасности, которую кропотливо выстраивали предыдущие поколения, разрушена. Принцип неделимости безопасности забыт. И все понимают причину — настойчивое, маниакальное продвижение однобокой натоцентричной модели безопасности и принципа “сильный всегда прав”. Десятилетиями безопасность одних государств достигалась за счет и часто в ущерб безопасности других», — заявил он.
Секрета отметил, что Белоруссия никогда не представляла никакой угрозы своим соседям. «Однако беспрецедентные односторонние принудительные меры стран Запада в политической и экономической сферах в последние годы, под какими бы внешне благовидными предлогами они не вводились, необоснованное наращивание военного потенциала и активизация военных учений у наших границ — все это заставляет нас быть прагматиками в оценке этих вызовов и угроз», — подчеркнул замминистра.
Говоря о совместных белорусско-российский учениях «Запад-2025», Секрета напомнил, что в целях снижения напряженности численность участников учений будет значительно сокращена, а основные маневры перенесены вглубь территории Белоруссии. «Мы сознательно пошли на этот шаг, демонстрируя свою открытость и готовность к диалогу», — указал он.
Замминистра также раскритиковал возведение заградительных сооружений на границах с западными соседями, назвав их «новым железным занавесом», и осудил выход некоторых стран ОБСЕ из Конвенции о запрещении противопехотных мин. Он охарактеризовал это решение, как недальновидное и негуманное.
Замглавы МИД обратил внимание на проходящую на различных площадках работу по проекту Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которая может стать основой для формирования новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве и справедливого многополярного мирового порядка.