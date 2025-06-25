МИД Белоруссии: попытки создать формулу безопасности в Европе провалились

Секрета отметил, что Белоруссия никогда не представляла никакой угрозы своим соседям. «Однако беспрецедентные односторонние принудительные меры стран Запада в политической и экономической сферах в последние годы, под какими бы внешне благовидными предлогами они не вводились, необоснованное наращивание военного потенциала и активизация военных учений у наших границ — все это заставляет нас быть прагматиками в оценке этих вызовов и угроз», — подчеркнул замминистра.