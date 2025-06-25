Новый герб появится у Алматинской области

В центральной части новой символики Алматинской области расположены основные элементы, отражающие духовное, природное и историческое наследие региона. Среди них — головной убор воина-сакки, известного как Золотой человек, найденного в Есикском кургане. Его венчают изображения лука и стрел, крылатого коня, архара и горного козла, а по обе стороны расположены горные барсы — символы благородства, отваги и силы.