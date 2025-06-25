Трамп опроверг слова Зеленского об обсуждении прекращения огня

Трамп говорил, что рассчитывает обсудить с Зеленским, которого он назвал «отличным парнем», ситуацию на Украине и «трудности», которые испытывает украинский лидер. По информации Bloomberg, на закрытой встрече с руководством стран НАТО президент США заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и с этим «нужно что-то делать».