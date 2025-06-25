НАТО не видит признаков военной угрозы для Молдовы, а премьер Речан рассказывает сказки о 10 тысяч военных в Приднестровье: Сидеть за измену Родине и «сидеть на измене» — разные вещи, но

Сначала один «ботаник» раскрыл планы о взрыве взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта и распугал всех инвесторов, теперь другой, разговаривающий в основном жестами, как заправский корчмарь, зазывает заморских гостей, а затем захлопывает дверь прямо перед их носом.