НАТО не видит признаков реальной военной угрозы для Молдовы, заявил высокопоставленный представитель альянса во время закрытого брифинга для журналистов в Гааге.
Россия намерена разместить 10 000 военных в Приднестровье? Об этом же заявлял премьер Молдовы Дорин Речан, пишет в соцсетях Влад Филат.
Каким же качественным снежком нужно зарядить боинг, чтобы так знатно торкнуло, накрыло и поволокло по камням? Человек попал домой и вошел в мрачное. Дальше — только море.
Сидеть за измену Родине и «сидеть на измене» — разные вещи, но однажды эти понятия вполне могут совпасть.
Мне не интересно «о чём», мне интересно «как» думал харчевник из правительства, когда, подобно вулкану, извергающему вату, нёс ахинею для Financial Times.
Сначала один «ботаник» раскрыл планы о взрыве взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта и распугал всех инвесторов, теперь другой, разговаривающий в основном жестами, как заправский корчмарь, зазывает заморских гостей, а затем захлопывает дверь прямо перед их носом.
Со всем уважением к KFC, но молдавскому филиалу, волей случая втянутому в политику, необходим ребрендинг. После интервью FT, единственное подходящее название для этого заведения — «Ты уху не ел?».
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