Президент Беларуси Александр Лукашенко установил единые тарифы услуг по госрегистрации недвижимости. О подписании соответствующего указа сообщил телеграм-канал «Пул Первого» вечером в среду, 25 июня 2025 года. Отмечается, что подписанным президентом нормативным актом устанавливаются единые тарифы на услуги по государственной регистрации недвижимого имущества независимо от того, оказываются они гражданам в агентствах по госрегистрации либо нотариусами. «Пул Первого» также констатирует, что подписанный указ нацелен на последовательное достижение эффективной практики реализации принципа «одного окна» в сфере государственной регистрации объектов недвижимости.
Указ вступит в силу после его официального опубликования.
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