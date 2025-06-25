Президент Беларуси Александр Лукашенко установил единые тарифы услуг по госрегистрации недвижимости. О подписании соответствующего указа сообщил телеграм-канал «Пул Первого» вечером в среду, 25 июня 2025 года. Отмечается, что подписанным президентом нормативным актом устанавливаются единые тарифы на услуги по государственной регистрации недвижимого имущества независимо от того, оказываются они гражданам в агентствах по госрегистрации либо нотариусами. «Пул Первого» также констатирует, что подписанный указ нацелен на последовательное достижение эффективной практики реализации принципа «одного окна» в сфере государственной регистрации объектов недвижимости.