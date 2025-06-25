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Лукашенко установил единые тарифы услуг по госрегистрации недвижимости

Александр Лукашенко установил единые тарифы услуг по госрегистрации недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко установил единые тарифы услуг по госрегистрации недвижимости. О подписании соответствующего указа сообщил телеграм-канал «Пул Первого» вечером в среду, 25 июня 2025 года. Отмечается, что подписанным президентом нормативным актом устанавливаются единые тарифы на услуги по государственной регистрации недвижимого имущества независимо от того, оказываются они гражданам в агентствах по госрегистрации либо нотариусами. «Пул Первого» также констатирует, что подписанный указ нацелен на последовательное достижение эффективной практики реализации принципа «одного окна» в сфере государственной регистрации объектов недвижимости.

Указ вступит в силу после его официального опубликования.

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