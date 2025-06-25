Трамп на саммите НАТО: об Украине, ударах по Ирану и «папочке» из НАТО

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО в Гааге, где затронул широкий круг вопросов — конфликт между Ираном и Израилем, ситуация на Украине, отношения США с союзниками. Краткий пересказ главных заявлений в материале Новостей Mail.

Источник: Reuters

Обещание закончить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа Трамп назвал «сарказмом». Ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал, его отношения с Владимиром Путиным — более запутанными, а с Владимиром Зеленским возникли определенные проблемы.

США недавно способствовали завершению других международных конфликтов — между Ираном и Израилем, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово.

Трамп сообщил о планах поговорить с Путиным, но не уточнил сроков.

Он предположил, что у Путина могут быть территориальные амбиции за пределами Украины.

«Я знаю одно: он хочет урегулировать ситуацию. Он хочет выйти из этого, для него это бардак».

Говоря о встрече с Владимиром Зеленским, Трамп охарактеризовал ее как «замечательную», отметив, что прекращение огня на встрече не обсуждалось — он просто хотел узнать, как у президента Украины идут дела.

США изучают возможность передачи Украине систем Patriot, хотя они нужны и самим американцам и поставлялись Израилю.

В ответ украинской журналистке Трамп пообещал попытаться найти системы и передал привет ее мужу, который находится на фронте.

Президент США резко раскритиковал американские СМИ (CNN, New York Times и другие) за занижение последствий ударов США по ядерным объектам Ирана, утверждая, что война закончилась благодаря этим ударам.

Он сообщил, что подземный завод по обогащению урана в Фордо был полностью уничтожен, и подчеркнул превосходство американских подлодок.

Трамп выразил уверенность, что война между Ираном и Израилем завершена, и надеется, что Иран не вернется к ядерной программе, но если вернется, то американцы займутся этим снова.

Министерство обороны США можно на пару недель назвать «Министерством войны», как это было раньше.

Трамп раскритиковал Испанию за недостаточные расходы в торговле с США и пообещал ввести тарифы, отметив, что будет вести переговоры лично.

Он назвал решение НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП «колоссальной победой для США».

Трамп об участии США в НАТО: «НАТО не будет работать без США. Это будет работать в будущем, теперь, когда они платят больше».

Президент США отметил необходимость укрепления перестройки оборонной промышленной базы, как в США, так и союзников, чтобы не зависеть от поставок критически важных ресурсов от противников.

Трамп также сказал, что, по его мнению, Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность, чтобы предотвратить будущие катастрофы, подобные конфликту между Россией и Украиной.

Отдельно он поделился эмоциональными впечатлениями от поведения лидеров стран НАТО, отметив, что они действительно любят свои страны. Трамп также заявил, что США будут помогать им в этом.

Комментируя высказывание генсека НАТО, который назвал его «папочкой», Трамп с иронией заметил, что, вероятно, тот его любит, а если нет — он «вернется и его отшлепает».

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