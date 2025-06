Беларусь — ключ к дилемме безопасности. Как в мире анализируют переговоры Лукашенко и Келлога

Что касается целей нынешней администрации США, то, по мнению The New York Times, они лежат в плоскости украинского конфликта. При этом вряд ли Вашингтон рассчитывает ослабить тесное партнерство между Минском и Москвой, полагает издание. «Цели Келлога кажутся менее амбициозными, — пишет The New York Times. — Они сосредоточены на обеспечении помощи со стороны господина Лукашенко в возможном мирном урегулировании между Россией и Украиной».