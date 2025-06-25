Беларусь — ключ к дилемме безопасности. Как в мире анализируют переговоры Лукашенко и Келлога

Как отметил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель, решение о помиловании — это жест доброй воли со стороны главы государства. «Думаю, что вот этот жест, который глава государства проявил к соседям, несмотря на их политику не совсем добрососедскую и взвешенную (и не во благо их народам), и те посылы, которые наш глава государства направил им, будут услышаны и мы увидим такой же подход — добрососедский — с их стороны. Говорят, что надежда умирает последней. Будем надеяться, что не в этом случае», — сказал Иван Тертель.