Беларусь — ключ к дилемме безопасности. Как в мире анализируют переговоры Лукашенко и Келлога

В минувшие выходные Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом. Эта новость всколыхнула мировое медиапространство и породила множество домыслов и умозаключений. Что в целом неудивительно. Ведь нынче равноправный диалог становится экзотикой, а на смену традиционной дипломатии приходит «твиттерная» — где каждый горазд говорить, но не слушать.
Стоит ли удивляться, что с таким подходом наш мир оказался на краю пропасти. Радует одно — есть на политической арене те, кто всеми силами пытается оттянуть нас от этого края и вернуть баланс в международные отношения. Мы это понимаем. А как думают в мире?
Если мы не будем мудрыми и справедливыми В фокусе треугольника США — РФ — Китай Вчера непопулярно, сегодня — тренд «Младшие партнеры» США бряцают оружием К слову, о Польше.
Если мы не будем мудрыми и справедливыми.
Встречу Лукашенко и Келлога западные СМИ анонсировали заранее. Информацию распространили анонимные источники в Белом доме. Они же сообщили, что, хотя точная повестка встречи неясна, спецпосланник Президента Дональда Трампа рассматривает ее как шаг, который может вывести из тупика мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
В западной прессе подчеркивалось, что администрация Трампа возобновила усилия по установлению рабочих отношений с Беларусью, а Келлог может стать самым высокопоставленным официальным лицом в США, посетившим Минск за последние годы.
И все же, когда видео встречи Лукашенко и Келлога появилось в сети, это вызвало ажиотаж. Кроме самого факта встречи, западные СМИ обратили внимание на доброжелательную атмосферу, теплые приветствия и некоторые фразы от участников делегаций, указывающие, что визит отнюдь не спонтанный, а контакты между двумя странами поддерживались и ранее. Продолжительность переговоров — 6,5 часа — показала, что у сторон было что обсудить. В комментарии американскому изданию The New York Times пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что стороны затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем.
Наталья Эйсмонт.
Эйсмонт о переговорах Лукашенко и Келлога: говорили о том, что сейчас волнует весь мир Переговоры Лукашенко и Келлога длились более 6 часов. Эйсмонт рассказала подробности.
The New York Times в своей публикации назвал Лукашенко ближайшим союзником России, а также «центральной фигурой в многолетней борьбе между Востоком и Западом на территории бывшего Советского Союза». Визит Келлога в Минск оценивается изданием как резкий отход от политики администрации Джо Байдена, которая ставила целью изолировать Беларусь путем ужесточения экономических санкций.
Что касается целей нынешней администрации США, то, по мнению The New York Times, они лежат в плоскости украинского конфликта. При этом вряд ли Вашингтон рассчитывает ослабить тесное партнерство между Минском и Москвой, полагает издание. «Цели Келлога кажутся менее амбициозными, — пишет The New York Times. — Они сосредоточены на обеспечении помощи со стороны господина Лукашенко в возможном мирном урегулировании между Россией и Украиной».
«Отличная командная работа». Келлог прокомментировал встречу с Лукашенко.
«Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко обостриться, разрастись, если мы не будем мудрыми и справедливыми», — приводит американское издание слова Келлога, прозвучавшие в начале переговоров.
Кит Келлог.
Далее следуют слова белорусского лидера: «Вы будете в полной безопасности на территории Беларуси, и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас».
Александр Лукашенко.
В фокусе треугольника США — РФ — Китай.
The New York Times также приводит мнение словацкого политолога и бывшего дипломата Балаша Ярабика, расценившего решение Трампа направить своего специального посланника в Беларусь «серьезным дипломатическим шагом», основанным на признании Минска «как значимого игрока в региональной дипломатии». Он отметил, что Соединенные Штаты и Беларусь имеют общую заинтересованность в прекращении военных действий в Украине.
На своей странице в соцсети Х Ярабик дает более развернутый комментарий в связи с визитом Келлога в Беларусь. «Что мы знаем о переговорах Лукашенко и Келлога: они были долгими (6,5 часа), обширными, но все же в первую очередь сосредоточенными на одной теме — войне России в Украине», — пишет Ярабик. Он полагает, что встреча фактически открыла «новый политический и дипломатический путь в сторону Москвы».
Политолог также пробует объяснить, почему в вопросе урегулирования Вашингтон ищет поддержки у Минска. По мнению Ярабика, это связано с тем, что Лукашенко является одним из немногих лидеров, которые регулярно общаются с российским Президентом Владимиром Путиным, и при этом демонстрирует сильную заинтересованность в деэскалации.
«Беларусь уже способствовала тихим гуманитарным шагам, в частности обмену пленными. Эта роль редко признается, но она была последовательной. США теперь также признают Беларусь потенциальным каналом для политических сообщений», — считает политолог.
Здесь стоит отметить, что Ярабик, как и многие западные политологи, слишком упрощает действительность. Сводить роль Беларуси к каналу политмесседжей как минимум нелогично, учитывая, что Москва и Вашингтон уж несколько месяцев, как наладили прямой диалог.
Вместе с тем политолог пытается дать оценку переговорам в Минске на фоне обострения ближневосточного конфликта. Ярабик полагает, что в центре внимания американцев находятся торговые пути. Учитывая эскалацию на Ближнем Востоке, возрастает значение транзитного потенциала Беларуси. «Беларусь, через которую проходит железнодорожный маршрут Китай — ЕС, снова в игре — не только для США или России, но и для логистики Китая в Евразии», — пишет политолог.
Подводя итог, Ярабик отмечает, что визит Келлога был связан не только с ситуацией в Украине. Его стоит рассматривать более широко — в рамках треугольника США — Россия — Китай. В этом плане взаимодействие с Беларусью означает признание того, что Минск не изолирован. «Это стратегический поворотный момент в зарождающемся соперничестве за Евразию», — полагает Ярабик.
Он также отмечает, что от визита Келлога стоит ждать не прорывов, а движения вперед. У каждой из сторон есть свои цели. И в этом плане интересно, каковы будут действия ЕС. «Окно узкое, но оно открывается. Вмешается ли ЕС или отступит?» — пишет политолог, оставляя вопрос открытым.
Вчера непопулярно, сегодня — тренд.
Переговоры Лукашенко и Келлога прокомментировал в соцсети Х американский политолог, научный сотрудник евразийской программы Института Куинси Марк Эпископос. Стоит заметить, что в этом месяце Эпископос опубликовал аналитическую статью, посвященную отношениям Минска и Вашингтона, в американском консервативном журнале The National Interest. Журнал издается Центром национальных интересов (Center for the National Interest) — аналитической организацией, которая исследует международные отношения, государственную политику и близка к умеренным республиканским кругам в США.
В своей статье Эпископос осудил режим политического давления и санкций в отношении Беларуси, назвав это «карательным подходом, который не принес желаемых результатов». «Построение конструктивных отношений с Беларусью, одним из немногих оставшихся региональных игроков между Россией и Западом, стало бы существенным вкладом в безопасность и стабильность в Восточной Европе в то время, когда Соединенные Штаты стремятся сделать приоритетным свое присутствие в других частях мира, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорилось в статье.
Автор подчеркивал геополитическое значение Беларуси. «Белорусский балкон» является ключевым опорным пунктом между НАТО и Россией, что делает его актором безопасности огромной важности в вопросах размещения обычных и ядерных сил. Его местоположение также позволяет ему выступать в качестве потенциально важного экономического узла между Востоком и Западом", — отмечал политолог.
Визит Келлога в Минск Эпископос воспринял с энтузиазмом, назвав его историческим. «Поздравляю генерала Келлога с историческим визитом в Минск и посланием о возобновлении отношений США и Беларуси, к чему мы стремились годами, даже когда это была довольно непопулярная позиция. Я горжусь тем, что продолжаю поддерживать этот процесс в течение длительного времени», — отметил аналитик.
«Младшие партнеры» США бряцают оружием.
Но не только на Западе анализируют прошедшие переговоры Лукашенко и Келлога. Довольно интересные мысли звучат в аналитической статье, опубликованной пакистанским изданием Voice of East. В материале отмечается, что визит американского генерала следует рассматривать в региональном военно-стратегическом контексте.
«Украина бряцает оружием вдоль белорусской границы с прошлого лета, напряженность с Польшей также усилилась, Варшава отвергла предложение Минска о взаимных военных инспекциях, Зеленский начал нагнетать страх по поводу белорусско-российских учений “Запад-2025”, — перечисляет издание. — Эти факторы в совокупности создали возможность для американо-белорусских переговоров, поскольку США являются старшим партнером и Украины, и Польши и играют важную роль в продолжающемся конфликте».
В статье отмечается, что у Минска и Вашингтона есть определенные ожидания от этих контактов. «Беларусь ожидает, что Соединенные Штаты прояснят, чего Украина и Польша намерены добиться посредством своего (скоординированного?) давления вдоль белорусских границ, и сдержат их (Киев и Варшаву. — Прим. БЕЛТА), если у них есть агрессивные намерения», — предполагается в статье.
В то же время для США важно прояснить позицию Беларуси в вопросах безопасности. Соглашение о взаимной обороне Беларуси с Россией и размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории придает Минску огромную важность в меняющейся архитектуре европейской безопасности, говорится в статье.
При этом издание подчеркивает, что ситуация вокруг Беларуси будет влиять на отношения НАТО и России. Она может либо усугубиться, если Беларусь подвергнется нападению со стороны «младших партнеров США», либо, наоборот, пойти по пути деэскалации — если напряженность вдоль границ Беларуси с Польшей и Украиной ослабнет.
Беларусь может стать «ключом к смягчению дилеммы безопасности между НАТО и Россией» после того, как украинский конфликт завершится, резюмирует издание.
К слову, о Польше.
Казалось, что ни в одной стране визит Келлога в Минск не вызвал такого ажиотажа, как в Польше. Остроты добавило решение Президента Беларуси помиловать из гуманных соображений 14 осужденных. В основном это иностранцы, в том числе трое граждан Польши, а также несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность.
Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных.
Как отметил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель, решение о помиловании — это жест доброй воли со стороны главы государства. «Думаю, что вот этот жест, который глава государства проявил к соседям, несмотря на их политику не совсем добрососедскую и взвешенную (и не во благо их народам), и те посылы, которые наш глава государства направил им, будут услышаны и мы увидим такой же подход — добрососедский — с их стороны. Говорят, что надежда умирает последней. Будем надеяться, что не в этом случае», — сказал Иван Тертель.
На шаги Минска обратил внимание Польский институт международных отношений (PISM). «Официально освобождение заключенных было жестом доброй воли со стороны Лукашенко в адрес соседних стран и США», — говорится в публикации аналитического центра.
Что касается отношений США и Беларуси, то в PISM полагают, что визит Келлога стал признаком отхода от политики администрации Байдена, которая пыталась изолировать Беларусь путем ужесточения экономических санкций. «Это также демонстрация возврата к политике первой администрации Трампа, которая видела в Беларуси важного регионального игрока, в том числе в сфере безопасности, и посредством хороших контактов с белорусскими властями пыталась укрепить свои позиции по отношению к России. Поэтому в ближайшем будущем можно ожидать улучшения отношений с США, но также и дальнейших попыток Беларуси улучшить отношения с другими западными странами», — прогнозируют в Польском институте международных отношений.
При этом в PISM убеждены, что не стоит ожидать изменений в белорусской внешней политике: Минск продолжит оставаться в тесном союзе с Россией и будет укреплять политические и экономические связи с Китаем.
О том, что и Польше не мешало бы укреплять связи с выгодными для нее партнерами, в том числе с Беларусью, пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP).
На днях издание опубликовало большой аналитический материал о провальных попытках польского руководства посадить в Минске марионеточное правительство. Автор статьи Ханна Крамер рассказывает о деструктивной политике Польши в отношении Беларуси и спонсировании различных структур, нанятых Варшавой на роль «белорусской оппозиции в изгнании».
«Польша уже много лет является одним из главных спонсоров белорусской оппозиции. Значительные средства выделяются на поддержку “демократических движений”, хотя точные суммы определить сложно из-за отсутствия полной прозрачности. Например, в 2020 году Евросоюз, включая Польшу, выделил 53 млн евро на поддержку так называемых жертв репрессий, развитие демократических движений и борьбу с пандемией в Беларуси. Польша активно предоставляла убежище белорусским оппозиционерам, что, по изначальному замыслу, было частью плана по дестабилизации страны», — говорится в статье.
Но план провалился, а «демократические движения» остаются на балансе Польши. Это обходится польским налогоплательщикам в десятки миллионов злотых ежегодно. «Под лозунгом поддержки демократии в Беларуси эти организации получают средства из бюджета польского правительства, а также из других стран ЕС. Однако их эффективность и легитимность все чаще вызывают сомнения», — пишет Крамер.
«Теоретически это инвестиции в будущее “демократической Беларуси”, которая могла бы стать стабильным партнером Польши и ЕС, — продолжает автор статьи. — Однако на практике последствия этих мероприятий незначительны, и эти деньги можно было бы потратить на неотложные нужды поляков, такие как улучшение здравоохранения, образования или инфраструктуры».
Крамер отмечает, что план польского правительства по свержению власти в Беларуси окончательно провалился. А недавнее решение Лукашенко о помиловании показывает, что позиции белорусского лидера остаются сильными и дальнейшая поддержка деструктивных сил со стороны Варшавы теряет смысл.
В этих условиях Польше следует подумать об изменении своей стратегии и начать выстраивать с Минском взаимовыгодные отношения, полагает Крамер. «Вместо того, чтобы выбрасывать деньги на ветер, Польше следует сосредоточиться на прагматичной политике в отношении Беларуси и установлении нейтральных дипломатических отношений с белорусскими властями. Тем более что на это нам ясно указал спецпредставитель США, когда приехал в Беларусь в минувшую субботу», — заключает польская журналистка.
Вита ХАНАТАЕВА, Фото из архива БЕЛТА, Unsplash.
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