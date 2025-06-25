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Дуда: пункт о расходах в 5% ВВП на оборону в НАТО не является обязательным к исполнению

«Как вы знаете, все эти договоренности между странами НАТО выполняются на базе джентльменского соглашения. За невыполнение обязательств не могут последовать санкции», — сказал польский лидер.

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность стран НАТО о повышении минимального порога оборонных расходов до 5% ВВП представляет собой «джентльменское соглашение» и не является обязательным к исполнению. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после саммита НАТО в Гааге, сообщает ТАСС.

«Как вы знаете, все эти договоренности между странами НАТО выполняются на базе джентльменского соглашения. За невыполнение обязательств не могут последовать санкции», — сказал польский лидер.

По мнению президента Польши, европейские страны слишком поздно начали предпринимать усилия по увеличению мощностей военно-промышленного комплекса. Дуда отметил, что Европа «сильно в этом плане проспала».

Опубликованное ранее итоговое заявление саммита НАТО в Гааге, прошедшего 24−25 июня, содержит пункт о повышении военных расходов стран альянса до 5% ВВП до 2035 года. Указывается, что Североатлантический альянс пересмотрит свои задачи по военным инвестициям в 2029 году. -0-

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