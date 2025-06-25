Ричмонд
+35°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране подтвердили гибель главы генштаба Али Шадмани

Глава центрального штаба Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Шадмани погиб в результате ударов со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое приводит иранское агентство Mehr.

Источник: AP 2024

Шадмани умер от тяжелых ранений на прошлой неделе.

Израильская сторона заявила о гибели Али Шадмани 17 июня. В сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорилось, что он являлся одним из приближенных верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Предыдущий начальник иранского генштаба генерал-майор КСИР Мохаммад Багери погиб во время первых ударов ЦАХАЛа в ночь на 13 июня.

После начала операции Израиля против Ирана стороны начали обмениваться ударами. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что страны договорились прекратить огонь.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше