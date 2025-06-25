В Иране подтвердили гибель главы генштаба Али Шадмани

Шадмани умер от тяжелых ранений на прошлой неделе.
Израильская сторона заявила о гибели Али Шадмани 17 июня. В сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорилось, что он являлся одним из приближенных верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Предыдущий начальник иранского генштаба генерал-майор КСИР Мохаммад Багери погиб во время первых ударов ЦАХАЛа в ночь на 13 июня.
После начала операции Израиля против Ирана стороны начали обмениваться ударами. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что страны договорились прекратить огонь.