Последние зарубежные новости за 25 июня 2025 года: свежие события текущего дня

NYT: отчет разведки США сорвал триумф Трампа на саммите НАТО
Предварительный доклад разведки Пентагона поставил под сомнение успех ударов США по ядерным объектам Ирана. По оценке, удары лишь отсрочили развитие программы на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку заявил, что утечка такой информации является «изменой», которую следует расследовать.
WSJ: конфликт на Ближнем Востоке повысил интерес Китая к «Силе Сибири — 2»
Обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило Китай активнее рассматривать проект газопровода «Сила Сибири — 2» как альтернативу поставкам СПГ из Катара и ОАЭ. Пекин опасается перебоев из-за угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив. Российская сторона также подтверждает актуальность проекта.
Defense One: в НАТО считают, что Украину на поле боя ждет сложное лето
В НАТО прогнозируют для Украины «напряженное и сложное» лето. В альянсе ожидают дальнейшее продвижение России, но не предвидят резких изменений. В альянсе указали на то, что поддержка Киева со стороны США продолжается и скоро не закончится.
Euractiv: Словакия потребовала €20 млрд за одобрение антироссийских санкций
Словакия готова поддержать 18-й пакет санкций ЕС против России, но требует €20 млрд компенсаций и гарантий энергетической безопасности, сообщил глава МИД Юрай Бланар. Санкции, по его словам, не повредят экономике страны, но несут арбитражные риски.
Il Fatto Quotidiano: Трамп спас Израиль от поражения в войне с Ираном
Израиль оказался в тупике после девяти дней бомбардировок Ирана. По мнению автора газеты, Израиль проигрывал войну ракет против самолетов, и вмешательство США стало решающим.