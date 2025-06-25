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Последние зарубежные новости за 25 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 25 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NYT: отчет разведки США сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

Источник: Reuters

Предварительный доклад разведки Пентагона поставил под сомнение успех ударов США по ядерным объектам Ирана. По оценке, удары лишь отсрочили развитие программы на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку заявил, что утечка такой информации является «изменой», которую следует расследовать.

WSJ: конфликт на Ближнем Востоке повысил интерес Китая к «Силе Сибири — 2»

Источник: ООО «Газпром трансгаз Томск»

Обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило Китай активнее рассматривать проект газопровода «Сила Сибири — 2» как альтернативу поставкам СПГ из Катара и ОАЭ. Пекин опасается перебоев из-за угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив. Российская сторона также подтверждает актуальность проекта.

Defense One: в НАТО считают, что Украину на поле боя ждет сложное лето

Источник: AP 2024

В НАТО прогнозируют для Украины «напряженное и сложное» лето. В альянсе ожидают дальнейшее продвижение России, но не предвидят резких изменений. В альянсе указали на то, что поддержка Киева со стороны США продолжается и скоро не закончится.

Euractiv: Словакия потребовала €20 млрд за одобрение антироссийских санкций

Источник: ТАСС

Словакия готова поддержать 18-й пакет санкций ЕС против России, но требует €20 млрд компенсаций и гарантий энергетической безопасности, сообщил глава МИД Юрай Бланар. Санкции, по его словам, не повредят экономике страны, но несут арбитражные риски.

Il Fatto Quotidiano: Трамп спас Израиль от поражения в войне с Ираном

Источник: AP 2024

Израиль оказался в тупике после девяти дней бомбардировок Ирана. По мнению автора газеты, Израиль проигрывал войну ракет против самолетов, и вмешательство США стало решающим.