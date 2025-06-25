В Тихом океане после пожара затонуло судно с несколькими тысячами автомобилей

Отмечается, что 26 мая судно вышло из городского округа Яньтай в Китае. Согласно плану, оно должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. При этом в Береговой охране США информировали, что пожар на судне начался 3 июня.