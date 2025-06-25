В Тихом океане после пожара затонуло судно с несколькими тысячами автомобилей

Судно Morning Midas, которое перевозило автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане в понедельник, 23 июня, спустя несколько недель после того, как на нем началось возгорание, сообщает американское издание The Wall Street Journal. Об этом информирует РИА Новости.
Как пишет американская газета, затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно того, что стало причиной возгорания.
По информации международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, на борту судна находилось 3 тыс. автомобилей, включая около 800 электромобилей.
Отмечается, что 26 мая судно вышло из городского округа Яньтай в Китае. Согласно плану, оно должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. При этом в Береговой охране США информировали, что пожар на судне начался 3 июня.