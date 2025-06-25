Politico: конгресс США намерен изучить вопрос ужесточения санкций против РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил союзникам по НАТО о намерении Конгресса рассмотреть возможность усиления санкционного давления на Россию после утверждения налоговой реформы, предложенной президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов.
Согласно информации издания, Рубио озвучил данное заявление во время закрытого ужина, состоявшегося во вторник, в преддверии ключевого заседания саммита НАТО в Гааге.
Politico отмечает, что эта информация вызвала удивление у ряда союзников, поскольку, по некоторым сведениям, в частных беседах Рубио демонстрировал более резкую позицию в отношении Кремля.
Ранее сообщалось, что НАТО смягчила формулировки в адрес России в итоговом заявлении саммита в Гааге.