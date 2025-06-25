Зеленский рассказал, о чём говорил с Трампом на полях саммита НАТО

«Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позднее», — написал Зеленский в соцсетях.
Однако Трамп ранее заявлял, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня. По его словам, он просто «хотел узнать, как у него дела». Кроме того, американский лидер отступил от своих прежних заявлений об урегулирования украинского конфликта за 24 часа. Он признал, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось.