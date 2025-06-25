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Трамп не подтвердил, что США продолжат военную поддержку Украины

На пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о дальнейшем военном финансировании Украины. «Что касается денег — посмотрим, что будет», — сказал он.

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о продолжении оказания Вашингтоном военной поддержки Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о дальнейшем военном финансировании Украины. «Что касается денег — посмотрим, что будет», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву дополнительных систем ПВО, в частности Patriot, глава Белого дома сказал, что изучит данный вопрос, однако США сами нуждаются в этих комплексах.

Трамп также опроверг утверждение Зеленского, который ранее в этот же день сообщил, что обсудил с президентом США прекращение огня в Украине. По словам американского лидера, в ходе встречи с Зеленским они не затрагивали данный вопрос.

Трамп при этом заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным пути завершения конфликта в Украине. Он также выразил уверенность в том, что президент РФ заинтересован в урегулировании конфликта.

Глава Белого дома заявил, что украинский конфликт сложнее остальных в мире. «Это (конфликт в Украине. — Прим. БЕЛТА) сложнее, чем люди могут себе представить. Это сложнее, чем другие войны», — указал он. -0-

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