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Кучера призвал забрать таблетки у Каллас после слов о Канаде и ЕС в Гааге

Глава дипслужбы ЕС заявила, что Европа граничит с государством «по Арктике».

Источник: Аргументы и факты

Актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас на полях саммита НАТО о том, что Канада могла бы вступить в Евросоюз, поскольку граничит с ним по Арктике.

В частности, она отметила, что у Канады, которая выражает желание стать членом Евросоюза, есть «небольшая проблема» — государство находится в Северной Америке. Однако, отметила она, Европа граничит с Канадой «по Арктике».

«Заберите у них у всех таблетки!» — отреагировал в своем Telegram-канале на заявление главы дипломатии ЕС Кучера.

Ранее Каллас во время выступления в Европарламенте заявила, что «Россия является угрозой глобальной безопасности, охватывающей все 360 градусов». Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание Каллас свидетельствуют о «росте градуса невменяемости» в Европе.

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