Кучера призвал забрать таблетки у Каллас после слов о Канаде и ЕС в Гааге

В частности, она отметила, что у Канады, которая выражает желание стать членом Евросоюза, есть «небольшая проблема» — государство находится в Северной Америке. Однако, отметила она, Европа граничит с Канадой «по Арктике».
«Заберите у них у всех таблетки!» — отреагировал в своем Telegram-канале на заявление главы дипломатии ЕС Кучера.
Ранее Каллас во время выступления в Европарламенте заявила, что «Россия является угрозой глобальной безопасности, охватывающей все 360 градусов». Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание Каллас свидетельствуют о «росте градуса невменяемости» в Европе.
Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.Читать дальше