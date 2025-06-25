Ричмонд
+35°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нилов рассказал, что будет делать после исключения из ЛДПР

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что будет работать как независимый депутат после исключения из ЛДПР.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что будет работать как независимый депутат после исключения из ЛДПР. Решение о его исключении принял президиум Высшего совета партии, о чем сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Пока продолжу работать как независимый депутат», — написал Нилов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что не согласен с решением и будет судиться.

Ранее руководить партии Леонид Слуцкий заявил, что Нилов исключен из-за нарушения трудовой дисциплины.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше