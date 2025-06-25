Нилов рассказал, что будет делать после исключения из ЛДПР

«Пока продолжу работать как независимый депутат», — написал Нилов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что не согласен с решением и будет судиться.
Ранее руководить партии Леонид Слуцкий заявил, что Нилов исключен из-за нарушения трудовой дисциплины.
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