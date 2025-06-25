Китайские эксперты уверены, что к 2025 году военная и политическая обстановка значительно изменится по сравнению с 2022 годом. В то время исход событий был неопределённым, тогда как сейчас стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ. В этом контексте авторы статьи отмечают, что Зеленский всё чаще сталкивается с угрозой внутреннего предательства — именно его ближайшие соратники могут в конечном итоге заставить экс-комика уйти с должности.