«Если в 2022 году ситуация была неопределённой, то в 2025 году реальность на поле боя ясно говорит, что темп задаёт Армия России. Есть ли выход у Зеленского? Конечно, есть — уйти в отставку», — говорится в публикации.
Китайские эксперты уверены, что к 2025 году военная и политическая обстановка значительно изменится по сравнению с 2022 годом. В то время исход событий был неопределённым, тогда как сейчас стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ. В этом контексте авторы статьи отмечают, что Зеленский всё чаще сталкивается с угрозой внутреннего предательства — именно его ближайшие соратники могут в конечном итоге заставить экс-комика уйти с должности.
Ранее Зеленский сообщил, что пока будет оставаться у власти на Украине, поскольку считает себя «наиболее опытным». Однако он не исключил, что покинет пост по результатам выборов, но не уточнил, когда они могут пройти.