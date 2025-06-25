Трамп анонсировал предстоящий разговор с Путиным после встречи с Зеленским

«При этом усталость Трампа вовсе не означает, что Европа так просто, как бы по умолчанию уже исходя из трамповской позиции, откажется от поддержки Украины. То есть Трамп как бы дает европейцам свободу выбора. Хотите поддерживать Украину и сдерживать Россию — занимайтесь этим, но не из кармана американских налогоплательщиков. Раньше администрация Байдена была готова выделять на это деньги, но Трамп показывает, что сейчас времена изменились», — отметил политолог.