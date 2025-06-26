На 20 кресел губернаторов претендуют 75 кандидатов

Как сообщил на заседании ЦИК в среду заместитель председателя комиссии Николай Булаев, в 14 субъектах на губернаторские посты выдвинуто 75 кандидатов. Большинство — 64 кандидата — региональными отделениями политических партий, еще 11 претендентов участвуют в выборах в порядке самовыдвижения.
В большинстве регионов решено провести выборы руководителей в течение трех дней —
Как подсчитала днем ранее ассоциация наблюдателей «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), пока наибольшее число кандидатов — 13, в числе которых 8 самовыдвиженцев, участвует в выборах губернатора Камчатского края. На пост главы Республики Коми выдвинулось 10 кандидатов, по семь — в Новгородской области и Еврейской автономной области, по шесть — в Пермском крае и Свердловской области.
Добавим, что прямые выборы глав назначены в 20 регионах. Процедура выдвижения в каждом из них проходит по своему графику, в зависимости от даты назначения выборов. Таким образом, количество участников губернаторской гонки будет расти до 25 июля, когда этот этап завершится везде.
Голосование на выборах высших должностных лиц почти во всех регионах пройдет в течение трех дней, сообщил Николай Булаев. «Сегодня большинство субъектов, абсолютное большинство, приняли решение о голосовании в течение трех дней», — сказал он на заседании комиссии. В одном субъекте, в Татарстане, решение о голосовании в течение нескольких дней не принималось, то есть жители республики будут выбирать своего главу (раиса) только в воскресенье, 14 сентября.
Отметим, что длительность голосования на выборах определяет организующая их избирательная комиссия. Если речь идет, к примеру, о выборах в Госдуму, то это право закреплено за Центризбиркомом. Если федеральная комиссия выбирает многодневное голосование, то в таком же формате проходят и выборы других уровней, назначенные на тот же день. Когда больших федеральных выборов нет, то регионы сами решают, сколько дней отвести на голосование.
Опыт прошлых лет показывает, что большинство — особенно на выборах губернаторов и законодательных собраний — предпочитает трехдневное голосование. В Центризбиркоме со ссылкой на опросы общественного мнения объясняют это удобством формата для граждан.
Также на заседании в среду Центризбирком увеличил до 24 количество регионов, которые проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К этому списку присоединилась Удмуртия, здесь онлайн-формат применят впервые.
В Единый день голосования 14 сентября 2025 года в 81 субъекте Федерации пройдут более 5 тысяч избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено около 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высшего должностного лица субъекта РФ пройдут в 21 регионе, в том числе в Ненецком автономном округе, его выберут депутаты местного парламента. Кроме того, в 11 регионах будут избраны новые составы законодательных собраний.