На 20 кресел губернаторов претендуют 75 кандидатов

Отметим, что длительность голосования на выборах определяет организующая их избирательная комиссия. Если речь идет, к примеру, о выборах в Госдуму, то это право закреплено за Центризбиркомом. Если федеральная комиссия выбирает многодневное голосование, то в таком же формате проходят и выборы других уровней, назначенные на тот же день. Когда больших федеральных выборов нет, то регионы сами решают, сколько дней отвести на голосование.