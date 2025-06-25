Провёл на посту несколько дней: КСИР подтвердил гибель нового главы Генштаба ВС Ирана

«Генерал Али Шадмани, командующий центральным штабом “Хатам аль-Анбия”, присоединился к своим товарищам-мученикам, погибнув от тяжёлых ранений, полученных в результате атаки израильского режима неделю назад», — указано в сообщении.
Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» отвечает за оперативное планирование и координацию действий в иранской армии.
Генерала назначили на должность несколько дней назад, когда погиб прежний начальник Мохаммад Багери. Помимо этого, известно, что Шадмани был наиболее приближён к иранскому лидеру Али Хаменеи.