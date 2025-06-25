МИД РФ: увеличение военных расходов НАТО направлено на летальность блока

«Сегодня приняты решения о радикальном увеличении этих расходов. Эти средства будут изъяты не только из социально-экономической сферы этих стран, но и из глобального развития. Такая конфискация ради “большей летальности” НАТО требует тотальной “промывки мозгов”, перекрытия доступа к информации», — заявил дипломат.