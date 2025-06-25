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МИД РФ: увеличение военных расходов НАТО направлено на летальность блока

Александр Грушко заявил, что Европа воинственно относятся к перспективе оздоровления отношений между Россией и США.

Источник: Комсомольская правда

Увеличение военных расходов Североатлантического альянса направлено на «большую летальность» блока. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

«Сегодня приняты решения о радикальном увеличении этих расходов. Эти средства будут изъяты не только из социально-экономической сферы этих стран, но и из глобального развития. Такая конфискация ради “большей летальности” НАТО требует тотальной “промывки мозгов”, перекрытия доступа к информации», — заявил дипломат.

Грушко также подчеркнул, что страны Европы воинственно относятся к перспективе оздоровления отношений России и США, несмотря на важность подобных контактов.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что увеличение военных расходов альянса является только началом в программе планов блока.

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