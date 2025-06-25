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«Скромненько посидели»: Военкор Коц указал на «тощее» итоговое коммюнике стран НАТО в Гааге

Военкор Коц: Итоги саммита НАТО уместились в пять пунктов декларации.

Источник: Комсомольская правда

Итоговый документ стран НАТО на саммите в Гааге вместил в себя всего лишь пять пунктов, даже не осуждена «ни одна Россия», в общем скромно посидели. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Итоги саммита НАТО уместились в 5 пунктов декларации», — написал он.

Журналист перечислил пункты коммюнике, отметив, что «объединенные перед лицом угрозы России», а не требованием президента США Дональда Трампа (кто бы мог подумать), обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные требования.

Военкор подчеркнул, что участники саммита фактически приняли только одно решение. Он с иронией заметил, что не осуждена «ни одна Россия», не обещано членство в НАТО «ни одной Украине». Скромненько посидели, по-домашнему. В иные времена пунктов в декларации было в 10 раз больше, констатировал Коц.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита Североатлантического альянса была выбрана самая мягкая за последние несколько лет формулировка в части о России. Политик указал, что хорошая новость заключается в том, что по итогам саммита военный блок не стал еще больше обострять напряженность в отношениях с Россией.

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