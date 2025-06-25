«Скромненько посидели»: Военкор Коц указал на «тощее» итоговое коммюнике стран НАТО в Гааге

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита Североатлантического альянса была выбрана самая мягкая за последние несколько лет формулировка в части о России. Политик указал, что хорошая новость заключается в том, что по итогам саммита военный блок не стал еще больше обострять напряженность в отношениях с Россией.