Трамп отрёкся от слов Зеленского о переговорах по перемирию на Украине

«Я не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине. Я просто хотел узнать, как у него дела», — сказал Трамп.
Ранее Владимир Зеленский описал встречу как «длительную и содержательную», добавив, что стороны обсудили важные вопросы, включая путь к миру. Однако подробности переговоров украинский лидер пообещал раскрыть позже.
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