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Трамп отрёкся от слов Зеленского о переговорах по перемирию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что не вёл с Владимиром Зеленским обсуждений по поводу прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что его встреча с экс-комиком была посвящена исключительно личному общению и не касалась вопросов прекращения огня или мирных договорённостей.

Источник: Life.ru

«Я не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине. Я просто хотел узнать, как у него дела», — сказал Трамп.

Ранее Владимир Зеленский описал встречу как «длительную и содержательную», добавив, что стороны обсудили важные вопросы, включая путь к миру. Однако подробности переговоров украинский лидер пообещал раскрыть позже.

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