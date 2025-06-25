Трамп отрёкся от слов Зеленского о переговорах по перемирию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что не вёл с Владимиром Зеленским обсуждений по поводу прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что его встреча с экс-комиком была посвящена исключительно личному общению и не касалась вопросов прекращения огня или мирных договорённостей.