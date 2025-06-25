Эрдоган заявил, что вопрос с российскими С-400 в Турции закрыт

В октябре того же года Эрдоган заявил, что Турция сама примет решение о покупке второго полка С-400. По его словам, речь идет об интеграции комплексов в турецкую систему ПВО «Стальной купол». В ноябре 2024 года министр обороны Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений по поводу использования Турцией С-400.