Руководитель МИД Белоруссии сказал, что интерес к теме Украины снижается

Руководитель МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил о снижении интереса к теме Украины со стороны европейских лидеров.
Рыженков сказал телеканалу «Первый информационный», что об Украине почти не было слышно в период эскалации конфликта между Израилем и Ираном.
Меньше тему украинского конфликта, по словам Рыженкова, обсуждают и в ходе саммита НАТО.
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