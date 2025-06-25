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Руководитель МИД Белоруссии сказал, что интерес к теме Украины снижается

Руководитель МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил о снижении интереса к теме Украины со стороны европейских лидеров.

Руководитель МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил о снижении интереса к теме Украины со стороны европейских лидеров.

Рыженков сказал телеканалу «Первый информационный», что об Украине почти не было слышно в период эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Меньше тему украинского конфликта, по словам Рыженкова, обсуждают и в ходе саммита НАТО.

Читайте материал: «Сторонний наблюдатель»: обозначена роль Зеленского в ходе саммита НАТО.

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