Ушаков: было бы странно, если бы Лукашенко не рассказал Путину о Келлоге

«Келлог приезжал в Минск и с ним лично встречался президент Белоруссии. И, наверное, было бы странно, если бы в ходе телефонного разговора после контактов с Келлогом президент Белоруссии не упомянул об этом своему другу и коллеге — российскому президенту», — сказал Ушаков, комментируя вопрос представителей СМИ о том, обсуждали ли президенты РФ и Белоруссии возобновление контактов Минска и Вашингтона, а также визит Келлога в Минск.