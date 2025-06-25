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Ушаков: было бы странно, если бы Лукашенко не рассказал Путину о Келлоге

Помощник президента РФ ответил на вопрос о телефонной беседе лидеров двух стран.

Источник: Аргументы и факты

Было бы странно, если бы белорусский лидер Александр Лукашенко, общаясь по телефону со своим другом, российским коллегой Владимиром Путиным, не рассказал ему о встрече со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом в Минске, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Келлог приезжал в Минск и с ним лично встречался президент Белоруссии. И, наверное, было бы странно, если бы в ходе телефонного разговора после контактов с Келлогом президент Белоруссии не упомянул об этом своему другу и коллеге — российскому президенту», — сказал Ушаков, комментируя вопрос представителей СМИ о том, обсуждали ли президенты РФ и Белоруссии возобновление контактов Минска и Вашингтона, а также визит Келлога в Минск.

Напомним, Владимир Путин 24 июня провел телефонный разговор с президентом Белоруссии, они обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Также темой беседы президентов стала международная и региональная проблематика.

Напомним, Лукашенко встретился с Келлогом в Минске 21 июня, стороны обсудили вопросы международной и региональной тематики, а также белорусско-американских отношений.

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