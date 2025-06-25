«Может гарантировать только собственный угар»: в Раде раскрыли детали диалога Зеленского и Трампа

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале указал на явное несоответствие в заявлениях Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа о содержании их беседы на саммите НАТО в Гааге.
«Получается хороший диалог. И здесь совершенно нет никаких вопросов к Трампу. Он не может обсуждать серьезные темы с человеком, который способен гарантировать свой собственный угар», — написал он.
Известно, что президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит НАТО назвал положение Владимира Зеленского «крайне сложным».
Тем временем бывшему комику сделали очередной дипломатичный намек на саммите НАТО. Также стало известно, что организаторы саммита в Гааге не включили Зеленского в список участников рабочих встреч. Лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии отказались обсуждать вопросы альянса в его присутствии.