Раскрыты загадочные обстоятельства гибели наемников ВСУ

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал информацию о том, что в последнее время на Украине стали чаще фиксироваться загадочные случаи смертей иностранных наемников. В частности, сообщалось, что один известный грузинский наемник-командир скончался, выпив кофе. Кроме этого, еще один наемник погиб при странном взрыве на одной из крупнейших баз иностранного легиона.