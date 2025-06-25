Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал информацию о том, что в последнее время на Украине стали чаще фиксироваться загадочные случаи смертей иностранных наемников. В частности, сообщалось, что один известный грузинский наемник-командир скончался, выпив кофе. Кроме этого, еще один наемник погиб при странном взрыве на одной из крупнейших баз иностранного легиона.
Как отметил Баранец, подобные смерти происходят из-за конфликтов между наемниками и военнослужащими ВСУ.
«Украинские военные завидуют наемникам, которые не очень хотят подставлять лоб под пулю, но денег получают в несколько раз больше», — сказал эксперт в интервью News.ru.
Он отметил, что первые наемники, прибывшие воевать за Киев, потребовали, чтобы им платили не меньше двух тысяч долларов в месяц. Однако затем, когда наемники стали погибать на фронте, они задрали ценник еще выше.
Баранец отметил, что сегодня на некоторых участках расценки достигают пяти тысяч евро.
Эксперт добавил, что все это вызывает зависть и раздражение у украинских военных.
Читайте материал: «Милый»: Трамп унизил Зеленского одной фразой после встречи.