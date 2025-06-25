Захарова: США формируют инвестиционный климат на Ближнем Востоке

Власти Соединенных Штатов формируют инвестиционный климат, о чем говорят действия американского руководства на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Вашингтон показал на днях мастер-класс по климат-контролю. Отправив американские ракеты удобрять ближневосточные почвы под будущие инвестиции, президент США одновременно в ручном режиме контролировал энерготемпературу», — написала дипломат в личном Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что отдавая подобным образом приказы мировому бизнесу, США внедряют неоколониальные механизмы управления экономикам других стран, включая установку уровня цен на нефть.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с Ираном призвал рынок не повышать цены на нефть.