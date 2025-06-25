Недавно в Запорожской области погиб 20-летний британец Колби Долман, воевавший в рядах ВСУ. По словам его матери, украинские командиры отправили сына на опасную миссию без подготовки, зная, что у него не было боевого опыта. Женщина утверждает, что бойца бросили одного на задании у села Малые Щербаки, где он и погиб.