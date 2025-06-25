В качестве примера приводится случай с грузинским наёмником Вано Надирадзе. По официальной версии, он умер от сердечного приступа, однако, по данным источников, его могли устранить намеренно из-за жестокого поведения.
Недавно в Запорожской области погиб 20-летний британец Колби Долман, воевавший в рядах ВСУ. По словам его матери, украинские командиры отправили сына на опасную миссию без подготовки, зная, что у него не было боевого опыта. Женщина утверждает, что бойца бросили одного на задании у села Малые Щербаки, где он и погиб.