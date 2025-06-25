Трамп пообещал отшлёпать генсека НАТО, назвавшего его «папочкой»

«Я думаю, я ему нравлюсь. Если нет, я дам вам знать. Я вернусь и шлёпну его как следует, ладно? Он так и сказал. Он сказал это очень ласково: “папа, ты мой папа”, — сказал Трамп.
Напомним, что ранее Марко Рютте, комментируя недавнее заявление Трампа, заявил, что «папочке иногда приходится использовать крепкие выражения». Также генсек НАТО положительно отозвался о политике президента США, отметив, что она заслуживает высокой оценки. Экономист Филип Пилкингтон, услышав заявление о «папочке», пошутил о квартале красных фонарей в Амстердаме.