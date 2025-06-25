Трамп: урегулировать конфликт на Украине труднее, чем кажется

Американский лидер Дональд Трамп после саммита НАТО в Гааге заявил, что урегулирование украинского конфликта оказалось сложнее, упомянув «проблемы» с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«У меня были проблемы с Зеленским», — приводит слова президента США CNN.
Трамп подчеркнул, что урегулирование кризиса вокруг Украины «сложнее, чем кажется». Глава Белого дома также сказал, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы оказалось «сложнее», чем он предполагал.
Ранее глава Соединенных Штатов в своем выступлении на закрытой встрече лидеров НАТО заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля и потребовал активных действий в урегулировании кризиса.
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