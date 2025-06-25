Трамп решил дать должности главы Пентагона угрожающее название

Президент США Дональд Трамп захотел переименовать должность главы Пентагона (министра обороны США). Он предложил назвать этот пост «военный министр».
«Может, на пару недель мы назовем это так, потому что чувствуем себя воинами? Раньше это называлось “военный министр”, — сказал Трамп на брифинге в Гааге.
По его словам, должность стала называться «министр обороны» из-за политкорректности.
Должность главы Пентагона США сейчас занимает Пит Хегсет.
Ранее Трамп пообещал продолжить удары по Ирану при невыполнении одного условия.
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