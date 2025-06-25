Росавиация до 12 июля запретила ночные рейсы в аэропорты Израиля

«Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учётом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полётов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», — сообщается на сайте ведомства.