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Росавиация до 12 июля запретила ночные рейсы в аэропорты Израиля

Полёты российских авиакомпаний в Израиль в ночное время приостановлены. Росавиация ввела запрет на рейсы с 01:00 до 07:00 по московскому времени, действующий до 12 июля.

Источник: Life.ru

«Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учётом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полётов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», — сообщается на сайте ведомства.

В то же время перевозчикам предписано до 4 июля не выполнять полёты в Иран и не летать через воздушное пространство Иордании, Ирака и Ирана.

При этом ранее введённый временный запрет на использование воздушного пространство Катара прекратил действие — полёты в это государство российским перевозчикам разрешены, добавили в Росавиации.

Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал к прекращению огня и попросил Иран и Израиль соблюдать его. Перемирие вступило в силу 24 июня. Однако спустя несколько часов в Израиле заявили о новых атаках со стороны Ирана. Срыв перемирия вызвал у американского лидера бурные эмоции.

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