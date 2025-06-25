Росавиация до 12 июля запретила ночные рейсы в аэропорты Израиля

«Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учётом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полётов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», — сообщается на сайте ведомства.
В то же время перевозчикам предписано до 4 июля не выполнять полёты в Иран и не летать через воздушное пространство Иордании, Ирака и Ирана.
При этом ранее введённый временный запрет на использование воздушного пространство Катара прекратил действие — полёты в это государство российским перевозчикам разрешены, добавили в Росавиации.
Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал к прекращению огня и попросил Иран и Израиль соблюдать его. Перемирие вступило в силу 24 июня. Однако спустя несколько часов в Израиле заявили о новых атаках со стороны Ирана. Срыв перемирия вызвал у американского лидера бурные эмоции.