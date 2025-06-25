Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом тему по С-400, вопрос закрыт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не говорил с американским коллегой Дональдом Трампом на тему российских ЗРС С-400.
«Мы не обсуждали С-400 в ходе нашей встречи с Трампом. Это не было в нашей повестке. И это вопрос уже закрыт, дело решенное», — сказал Эрдоган журналистам в Гааге после саммита НАТО.
По его словам, он с главой Белого дома рассмотрел вопрос поставок американских истребителей F-35 в Турцию. Он отметил, что относительно покупки Анкарой этих самолетов, у Трампа есть «добрые намерения на этот счет».
Как писал сайт KP.RU, в июле 2019 года Трамп заявил, что у Турции были причины, чтобы купить у России С-400. Он напомнил, что при его предшественнике Бараке Обаме Вашингтон отказался продавать Анкаре вооружение. Республиканец отметил, что США легко найдут покупателей на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, построенные для Турции, в других странах.