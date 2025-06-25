Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом тему по С-400, вопрос закрыт

Как писал сайт KP.RU, в июле 2019 года Трамп заявил, что у Турции были причины, чтобы купить у России С-400. Он напомнил, что при его предшественнике Бараке Обаме Вашингтон отказался продавать Анкаре вооружение. Республиканец отметил, что США легко найдут покупателей на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, построенные для Турции, в других странах.