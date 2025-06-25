Трамп рассказал, как ответит не повышающей оборонные расходы Испании

Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные штаты планируют заставить Испанию платить повышенные тарифы, поскольку страна отказывается повысить военные расходы по линии НАТО до пяти процентов ВВП.
Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса сказал, что США заставят Испанию заплатить двойную сумму. Он заявил, что «говорит серьезно» о своих намерениях.
Американский президент неоднократно говорил, что США могут рассмотреть возможность выхода из НАТО, если другие члены альянса не увеличат оборонные расходы до 5 процентов от ВВП.
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